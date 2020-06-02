2 Haziran Türkiye Koronavirüs Tablosu, Vaka Sayısı Kaç Oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden 2 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 2 Haziran Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç? 2 Haziran Türkiye ölüm sayısı nedir? İşte 2 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden 2 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 2 Haziran Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç? 2 Haziran Türkiye ölüm sayısı nedir? İşte 2 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu.

2 Haziran Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 32.325 test yapıldığı ve 786 yeni vaka tespit edildiği açıklandı. Bugün 22 kişi hayatını kaybetti ve 974 kişi iyileşti.

Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı 2 Haziran

2 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 165.555 oldu. Toplam can kaybı ise 4.585'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 633, toplam entübe hasta sayısının ise 271 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 129.921 olarak açıklandı. Toplam test sayısının 2.103.044 olduğu paylaşıldı.

Fahrettin Koca Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Toplam test sayımız 2,1 milyonu geçti. İyileşen hasta sayımız 130 bin. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. DAHA İYİ TEDBİR, daha iyi sonuçtur" dedi.

Toplam test sayımız 2,1 milyonu geçti. İyileşen hasta sayımız 130 bin. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. DAHA İYİ TEDBİR, daha iyi sonuçtur. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/quXUvOxzvz

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 2, 2020

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