2 Haziran'da seçimlerin yenileneceği Yusufeli'de baraj ve HES projesinin sonuçlara etkisi oldu mu?

Artvin'in Yusufeli ilçesi 2 Haziran'da yeniden sandığa gidiyor. 31 Mart yerel seçimlerinde başa baş çıkan seçim sonuçlarına göre AK Parti'nin adayı Eyüp Aytekin üç oyla seçimleri kazanmış, fakat CHP'nin itirazı üzerine iki kısıtlı seçmenin oy kullandığı tespit edildiği için fark bire inmişti. Sonrasında da YSK kararıyla Artvin Yusufeli'de pazar günü yerel seçimler tekrarlanıyor.

Seçim yenileme kararının ardından, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayını geri çekti. Yusufeli'de bir oy farkla seçimleri kazanan AK Parti adayı Eyüp Aytekin bu kez Cumhur İttifakı adına yarışacak. Öte yandan AK Parti-MHP'nin Yusufeli'de ittifak açıklaması başvuru süreci bittikten sonra geldiği için seçim pusulalarında MHP'nin logosu da bulunacak. Euronews.com'da Görüntüle