2 Haziran Çarşamba TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
2 Haziran Çarşamba günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bugün Televizyonda izleyicilerin karşısına hangi filmler, diziler, programlar ekrana gelecek. EDHO, Survivor, Çukur, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Gönül Dağı, Camdaki Kız, Bir Zamanlar Kıbrıs, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Uyanış Büyük Selçuklu, Sadakatsiz, Kağıt Ev yeni bölümü olacak mı? Peki bu akşam televizyonda neler var? İşte 2 Haziran Çarşamba TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1'in yayın akışı!
Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştıma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? , bu akşam televizyonda neler var?, Bu akşam TV'de neler var? 2 Haziran yayın akışı" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 2 Haziran Çarşamba TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT'nin yayın akışı!
TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?
2 HAZİRAN ÇARŞAMBA TELEVİZYONDA NELER VAR?
TV8 YAYIN AKIŞI
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panaroma
20:00 Survivor 2021
00:15 Survivor Ekstra
FOX TV YAYIN AKIŞI
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Vay Halime
22:45 Anamız Var
STAR TV YAYIN AKIŞI
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:20 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Parker
22:30 Arkadaşım Hoşgeldin
KANAL D YAYIN AKIŞI
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
23:45 Camdaki Kız
ATV YAYIN AKIŞI
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Bir Zamanlar Çukurova
TRT 1 YAYIN AKIŞI
14:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
17:00 Anneler
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Masumlar Apartmanı
23:30 Yabancı Sinema "Stajyer"
01:35 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
02:30 Türkan Hanım'ın Konağı
03:45 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:30 Çukur