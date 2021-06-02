2 Haziran Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! 2 Haziran 2022 İSKİ
2 Haziran Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 2 Haziran 2022 İSKİ su kesintileri!
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 2 Haziran Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!
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