2 Haziran 2021 Haberleri
2 Haziran 2021 Manşet Haberleri.
- Arkadaşını 'çay' tartışmasında bıçaklayan şahıs, olayın ardından bankta oturup sigara içti
- Ünlü yapımcı Hasan Saltık, 57 yaşında hayatını kaybetti
- Çebi, harcama limitleri konusunda isteğini net bir dille ifade etti: Bizi kayırsınlar, torpil istiyoruz
- Son Dakika: İsrail'de Netanyahu'nun rakipleri koalisyon hükümetini kurmak için anlaştı
- Ağıllarına su götürmek isteyen ağabey ve kardeşi göçük altında kaldı
- Süper Lig ekipleri kazan kaldırdı! Kulüpler Birliği yenilenen yabancı sayısı kuralına ateş püskürdü
- Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hapsi istenen Ezgi Mola'ya destek yağdı: Yalnız değilsin
- Son anket sonuçlarına sinirlenen Muharrem İnce 'elinizi vicdanınıza koyun' diyerek partisinin oy oranını verdi
- Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinden aldığı romantik evlilik teklifini sosyal medyadan paylaştı
- Zeki Çelik transferi için İngiliz devleri sıraya girdi! 15 milyon euroyu gözden çıkardılar
- İspanyollardan Bernd Schuster iddiası! Real Madrid'i şampiyon yapan hoca Fener'e geliyor
- Sosyal medyadan atıştılar! Nagehan Alçı'dan eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya Kocasakal tepkisi
- Sofia Vergara, televizyon ekranlarında kalçasıyla ceviz kırmaya çalıştı
- Photoshop'u eline yüzüne bulaştıran Seren Serengil'den yeni hata! Bu kez göbek deliğini yok etti
- Kimler yok ki! Ünlüler, korona yasaklarını delince orman kapısından kaçmaya çalıştı
- Marius Sumudica, Romanya ekibi Cluj ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
- Fransa'da kriz! Polis, itfaiye, ambulans gibi acil hatlar çöktü
- Diego Costa'nın menajeri transferin fitilini yaktı: Beşiktaş'ta oynamayı istiyor
- İçişleri Bakanlığı'ndan LGS genelgesi! Sokak kısıtlaması için muafiyetler getirildi
- Son Dakika! Bakan Selçuk, 'Yeni eğitim yılı ne zaman başlayacak?' sorusuna yanıt verdi: 1 Eylül'de okullar açılabilir
- Rıdvan Dilmen: 2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da olacak
- Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü
- İmamoğlu'nun 'uyanık' dediği KİPTAŞ iddialarının odağındaki Atmaca: Araziyi alış maliyetimin düşük olması, bunu ucuza satmam anlamına gelmez
- Haluk Levent açıkladı: Aleyna Tilki kıyafetlerini satıp, müzisyenlere destek olmak istiyor
- Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! 'Dostluk bitti, kendini kolla' tehdidi
- Son Dakika: Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye duygusal bir mektupla veda etti
- TFF, Süper Lig'e ayar çekti! Takım sayısı kademeli olarak düşürülecek
- Evinin banyosunda öldürülen adamın katili, yeğeninin kocası çıktı
- Aşılamada yeni dönem! 7 Haziran'dan itibaren tüm öğretmenler aşılanacak
- Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 112 kişi vefat etti, 7 bin 181 yeni vaka tespit edildi
- Yeni kural sonrası büyük temizlik şart! 4 büyüklerde oynayan yabancı futbolcu sayısı endişe verici
- 3'üncü kattaki evinin penceresinden sarkan kişi, son anda kurtarıldı! O anlar kamerada
- MGK'dan terörle mücadele vurgusu: Yurt içi ve sınır ötesindeki terör operasyonları kararlılıkla sürecek
- Son anket sonuçlarında İYİ Parti sürprizi! Cumhur İttifakı'ndan yüzde 3 oy kopardılar
- Yangın söndürme helikopterine giren yılan, panik yarattı
- Bu ne cesaret! Tamirci çırakları kaçırdıkları polis arabasıyla hırsızlık yaptı
- Galatasaray'da tüm başkan adaylarının ortak tek bir vaadi var: Aaron Boupendza transferi
- İnsanlık dışı olay! Yavru köpeğin ayaklarını kesip, ağaca astılar
- Eliyle karnını gizlemesi dikkat çekti! Şeyma Subaşı hamile olmadığını açıkladı
- Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak