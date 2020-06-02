2 Haziran 2020 Salı 31143 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

2 Haziran 2020 Salı 31143 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 2 Haziran günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde, Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 2 Haziran 2020 ve 31143 sayılı Resmi Gazete...

2 Haziran 2020 Salı 31143 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
02.06.2020 08:31 | Son Güncelleme: 02.06.2020 08:34

2 Haziran tarihli Resmi Gazete de neler var? Toplam 116 sayfadan oluşan 2 Haziran 2020 Salı günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

31143 SAYILI RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Afyonkarahisar İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen TM III-Tınaztepe DM Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2588)

–– Şanlıurfa Merkez Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahasının Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2589)

–– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2590)

–– Moran Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla, Giresun İlinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2591)

–– Zonguldak İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen Çaycuma TM-Gökçebey DM Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2592)

–– 154 kV (Orhangazi-Paşalar) Brş.N.-İznik (1. Hat) Enerji İletim Hattı Projesi ile 154 kV (Orhangazi-Paşalar) Brş.N.-İznik (2. Hat) Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2593)

–– Ankara İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen Culuk KÖK-Boyalık Brş. Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2594)

–– 154 kV (Söke-Germencik) Brş. N.-Söke RES Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2595)

–– Zonguldak İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen Ereğli TM 2-Alaplı TR4 Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2596)

–– İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Fatih Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2597)

–– Filistin Devleti'nin Diplomatik Pasaport Hamili Vatandaşlarının Türkiye'ye Yapacakları Resmî veya Turistik Amaçlı Seyahatlerinde ve Transit Geçişlerinde, Her 180 Gün İçinde 90 Günü Aşmamak Kaydıyla 30 Gün Olan Vizesiz Kalış Sürelerinin 90 Güne Çıkarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2598)

YÖNETMELİKLER

–– Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (97/68/AT)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 166)

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/29)'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/5)'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/9)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/6)

KURUL KARARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 29/05/2020 Tarihli ve 9040 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri.

Resmi Gazete için tıklayın...

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı Haber
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Haber
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam Haber
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok Haber
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok Haber
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı Haber
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Bağcılar'da Fatih Mahallesi 'riskli alan' ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Bağcılar'da Fatih Mahallesi "riskli alan" ilan edildi
Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı
Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, 'Nefes alamıyorum' şeklinde slogan attı
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, "Nefes alamıyorum" şeklinde slogan attı
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Hırsızlar, yardım bahanesiyle girdikleri evde yaşlı adamın 17 bin lirasını çaldı
Hırsızlar, yardım bahanesiyle girdikleri evde yaşlı adamın 17 bin lirasını çaldı
Manchester United, Odion Ighalo'nun sözleşmesini 8 ay uzattı
Manchester United, Odion Ighalo'nun sözleşmesini 8 ay uzattı
İngiltere'de ilginç 'yeni normal' kuralı! Aynı evde yaşamayan çiftler cinsel ilişkiye giremeyecek
İngiltere'de ilginç "yeni normal" kuralı! Aynı evde yaşamayan çiftler cinsel ilişkiye giremeyecek
Restoran ve kafeler aylar sonra hizmet vermeye başladı
Restoran ve kafeler aylar sonra hizmet vermeye başladı
ABD'de durumun ciddiyetini özetleyen kare! Silahlara susturucu takıp sahaya indiler
ABD'de durumun ciddiyetini özetleyen kare! Silahlara susturucu takıp sahaya indiler
Eski Galatasaraylı Bratu'dan Ajax'ın yıldızı Marin'e tavsiye: Kesinlikle Galatasaray'a gitmelisin
Eski Galatasaraylı Bratu'dan Ajax'ın yıldızı Marin'e tavsiye: Kesinlikle Galatasaray'a gitmelisin
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı
Partiye katıldıktan sonra koronavirüse yakalanan Belçika Prensi Joachim, özür diledi
Partiye katıldıktan sonra koronavirüse yakalanan Belçika Prensi Joachim, özür diledi
Adalar'a seferler tekrar başladı
Adalar'a seferler tekrar başladı
Normalleşme sürecinin ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 54'e ulaştı
Normalleşme sürecinin ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 54'e ulaştı
Günlük burç yorumları 2 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 2 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Siirt Pervari'de zırhlı araç uçuruma yuvarlandı: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz de yaralandı
Siirt Pervari'de zırhlı araç uçuruma yuvarlandı: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz de yaralandı
Traktör ile çapa motorunun arasına düşen çiftçi feci şekilde can verdi
Traktör ile çapa motorunun arasına düşen çiftçi feci şekilde can verdi
Acun Ilıcalı, uyarılara gülerek cevap veren Yunus Emre'ye sert çıktı: Böyle bir yarışmacıyı yarışmada görmek istemiyorum
Acun Ilıcalı, uyarılara gülerek cevap veren Yunus Emre'ye sert çıktı: Böyle bir yarışmacıyı yarışmada görmek...
ABD'deki gösterileri 'İç terör' olarak tanımlayan Trump, ağır silahlı orduyu göreve çağırdı
ABD'deki gösterileri "İç terör" olarak tanımlayan Trump, ağır silahlı orduyu göreve çağırdı
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
Sosyal mesafe kuralını unutup meraklı gözlerle intihar girişimini izlediler
Sosyal mesafe kuralını unutup meraklı gözlerle intihar girişimini izlediler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Hasan Polatkan Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Mehmet Aurelio Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın Ankara Haziran Oyunlar
Şu an buradasınız: 2 Haziran 2020 Salı 31143 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 08:34:52. #1.15#
title