2 Haziran 2020 Haberleri
2 Haziran 2020 Manşet Haberleri.
03.06.2020 00:15 | Son Güncelleme: 03.06.2020 00:15
- 1 milyon TL'lik ödülle aranan Turuncu Liste'deki terörist öldürüldü
- Yıldız Tilbe'den George Floyd eylemleri ile ilgili paylaşım: ABD ne güzel oldu
- Işın Karaca, taciz mesajını ifşa etti: Bir dirhem insanlık kalmamış yüreğinizde
- İtalyan basını, Hakan Çalhanoğlu'nun Ibrahimovic ile ilgili sözlerini manşete taşıdı
- Floyd için yapılan protesto gösterilerinin koronavirüs vakalarını patlatması bekleniyor
- Sağlık Bakanı Koca'dan rehavet uyarısı: Vaka sayısının 1000'in altına düşmesiyle salgın sona ermedi
- George Floyd eylemleri çığırından çıktı! Beyaz Saray güvenlik önlemlerine yenisini ekledi
- Barcelona'nın koronavirüs testi pozitif çıkan 5'i futbolcu 7 kişinin sonuçlarını gizlediği iddia edildi
- Beşiktaş'da hedef Manchester United'lı stoper Axel Tuanzebe
- Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 37'ye yükseldi
- Son dakika: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle kabul edildi
- Bakan Albayrak, vatandaşları uyardı: Fırsatçılara karşı dikkatli olun
- Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de yeni ruhsat başvurusu yapılan sahaları gösteren haritayı paylaştı
- Seyahat kısıtlamalarını gevşeten Hollanda, Türkiye'yi listeye dahil etmedi
- Galatasaray efsanesi Tugay Kerimoğlu: Fenerbahçe ile İki kez görüştüm
- Rusya yeni bir korona tedavisi geliştirdi: Akciğerler ışınla dezenfekte ediliyor
- Yozgat Belediyesi'nde zimmet iddiasıyla gözaltına alınan 7 belediye personelinden 4'ü tutuklandı
- Macaristan Futbol Federasyonu'ndan George Floyd'u anan Tokmac Nguen'e ceza
- Ekvator Ginesi, Dünya Sağlık Örgütü temsilcisini 'koronavirüsü abartıyor' gerekçesiyle kovdu
- Juventus'lu Higuain'in antrenmandaki kilolu hali dikkatlerden kaçmadı
- Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı
- Fenerbahçe, teknik ekip için eski Beşiktaşlı Serkan Reçber'le anlaştı
- Çocuklar yemek yediği sırada evin salonunun tavanı çöktü: 2 yaralı
- Kamyonet ve cip kafa kafaya çarpıştı! Araçlardan fırlayan yolcular çaya uçtu
- George Floyd'un öldürülmesiyle karışan ABD'de, yağmalamalar nedeniyle 700 kişi gözaltına alındı
- Vali'nin çalışmalarla ilgili 'Utancımdan sokağa çıkamam' isyanına Belediye Başkanı'ndan destek geldi
- Faslı yolcusunu darbeden taksicinin belgesi iptal edildi
- İtalyan futbolcu Pelle'nin sevgilisi Varga'nın bikinili pozu mest etti
- Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, vaka sayısı 800'ün altına düştü
- Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
- ABD ordusu, Washington'a ulusal muhafız yığınağına başladı
- İki gündür koronavirüs kaynaklı ölümün yaşanmadığı İspanya'da halk, plajlara akın etti
- Galatasaraylı Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti
- NBA'in efsane basketbolcusu Wes Unseld yaşamını yitirdi
- Trump, New York yönetimine ateş püskürdü: Ayak takımı ve zavallılar sizi paramparça ediyor
- Şenol Güneş'ten Mevlanalı koronavirüs mesajı: Sabır, kurtuluşun anahtarıdır
- Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 59'a yükseldi
- 4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı
- Vakıfbank, eski voleybolcusu Neslihan Demir'i genel menajerlik görevine getirdi
- İspanya'da son iki gündür koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı