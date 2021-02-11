2 Harekatı'nda çatışma: 2 şehit, 4 yaralı (3)
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2 Harekatı'nda çatışma: 2 şehit, 4 yaralı (3)

11.02.2021 00:27 | Son Güncelleme: 11.02.2021 00:31
2 Harekatı'nda çatışma: 2 şehit, 4 yaralı (3)

ANKARA'YA 2 ŞEHİT ATEŞİ BİRDEN DÜŞTÜIrak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kartal- 2 Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun'un Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki baba evine şehadet haberi ulaştı.

ANKARA'YA 2 ŞEHİT ATEŞİ BİRDEN DÜŞTÜ

Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kartal- 2 Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun'un Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki baba evine şehadet haberi ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan Gülten ve Gülbay Coşkun çifti gözyaşlarına boğuldu. Çiftin tek oğlu olan Şehit Piyade Komando Yüzbaşı Coşkun'un evli ve 6 yaşında bir kızının olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesi, yarın Ankara'da düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Ferhat EKİNCİ/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

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