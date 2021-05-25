2 haftada 7 hırsızlığın şüphelileri, kamera görüntülerinden yakalandı
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2 haftada 7 hırsızlığın şüphelileri, kamera görüntülerinden yakalandı

2 haftada 7 hırsızlığın şüphelileri, kamera görüntülerinden yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

ADANA'da, son 2 haftada 3 iş yeri, 3 ev ve 1 otomobilden hırsızlık yaptıkları belirlenen 5 şüpheli, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinden tespit edilip, polis operasyonuyla yakalandı.

ADANA'da, son 2 haftada 3 iş yeri, 3 ev ve 1 otomobilden hırsızlık yaptıkları belirlenen 5 şüpheli, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinden tespit edilip, polis operasyonuyla yakalandı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçelerdeki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yaptı. Ekipler, düzenlenen operasyonla son 2 haftada 7 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen Ömer Faruk B., Ramazan B., Berkan K., Fatih K. ile Mücahit Ö.'yü gözaltına aldı. Şüphelilerden Ömer Faruk B.'nin, iş yerinin kepengini kaldırıp, 1000 lira değerinde tespihleri çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerden Ramazan B.'nin ise evin bahçesinden bisiklet çaldığı belirlendi. Fatih K.'nin, girdiği evden hırsızlık yaptığı, Mücahit Ö.'nün de iş yerinden 440 su bağlantı borusu, televizyon ve cep telefonu çaldığı saptandı. Berkan K.'nin, iş yerinden televizyon, otomobilden de 2 bilezik, 5 yüzük ve 5 kol saati çaldığı tespit edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ömer Faruk B. ve Berkan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ramazan B., Fatih K. ile Mücahit Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


2 haftada 7 hırsızlığın şüphelileri, kamera görüntülerinden yakalandı
2 haftada 7 hırsızlığın şüphelileri, kamera görüntülerinden yakalandı
2 haftada 7 hırsızlığın şüphelileri, kamera görüntülerinden yakalandı
2 haftada 7 hırsızlığın şüphelileri, kamera görüntülerinden yakalandı
2 haftada 7 hırsızlığın şüphelileri, kamera görüntülerinden yakalandı
2 haftada 7 hırsızlığın şüphelileri, kamera görüntülerinden yakalandı
2 haftada 7 hırsızlığın şüphelileri, kamera görüntülerinden yakalandı
2 haftada 7 hırsızlığın şüphelileri, kamera görüntülerinden yakalandı
2 haftada 7 hırsızlığın şüphelileri, kamera görüntülerinden yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

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