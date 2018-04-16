2 Haftada 35 Bin Kişi Gezdi, 'Mor Yayla'da Ezilen Çiçekler Erken Kayboldu

TRABZON'un Tonya ilçesinde, her yıl nisan ayında açan, 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan, ince, uzun yapraklı 'mavi yıldız' çiçeğinin yetiştiği ve yörede 'Mor Yayla' olarak bilinen Kadıralak Yaylası'na 2 haftada yaklaşık 35 bin kişi geldi. Yılda ortalama 3 hafta görülebilen, ziyaretçilerin üzerinde gezinerek ya da otomobilleriyle ezdiği 'mavi yıldız' çiçeği, kısa sürede kayboldu. Yöre sakinleri, yaylanın altyapı eksikliğinin giderilmesi ve çiçeklerin korunması için yetkililerce önlem alınmasını istedi.

İlçeye 9 kilometre uzaklıkta bulunan, 1300 metre yükseklikteki Kadıralak Yaylası, ilkbaharla birlikte açan ince, uzun yapraklı 'mavi yıldız' çiçekleri ile mor örtüyle kaplanıyor. İlkbaharın gelişini simgeleyen çiçeklerin açmasıyla renk cümbüşü oluşan yayla, 2 haftada yaklaşık 35 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Yaylada, kentin yanı sıra bölgedeki illerden otomobilleriyle gelen ziyaretçiler ile son günlerde yoğunluk oluştu. Ziyaretçiler, yaylada yer bulamayınca otomobillerini 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan 'mavi yıldız' çiçeklerinin olduğu alanlara park etti. Yılda ortalama 3 hafta görülebilen; ancak ziyaretçilerin üzerinde gezinerek ya da otomobilleriyle ezdiği 'mavi yıldız' çiçeği kısa sürede kayboldu.

'DOĞA HARİKASI YAYLAMIZ BOZULMASIN'

Yöre sakinleri, Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca 3'üncü derece doğal sit alanı ilan edilen yaylanın altyapı eksiğinin giderilmesi ve çiçeklerin korunması için yetkililerden önlem alınmalarını talep etti. Yaylalarının doğa harikası olduğunu, bu güzelliklerin bozulmaması için korunması gerektiğini belirten yöre sakinlerinden Ahmet Fettahoğlu, "Karadeniz'de, son yıllarda Ayder ve Uzungöl gibi yerlerin bozulduğunu, bu tür yerlerin doğal kaldığını görüyoruz. Bu yüzden de son 15 günde burayı 35 bine yakın insan ziyaret etti. İklim değişiklerinden dolayı bu yıl çiçekler erken açtı. Çiçekler, şu anda solmuş durumda. İnsanlar buraya gelip, giderken, bazı sıkıntılar oluyor. Yol sorunumuz var. Ziyaretçilerin tuvalet ihtiyaçlarını karşılayacağı yerler yok, çöp sorunu var. Gelen insanlardan ricamız; gelip gezsin, pikniğini yapsın ama giderken çöplerini toplayarak, gitsinler. Doğa harikası yaylamız bozulmasın" dedi.

'BU GÜZELLİKLERİ KORUYALIM'

Yaylayı ziyarete gelen Nurdan Akdoğan ise dikkat çeken eksiklerin acil giderilmesi gerektiğini belirterek, "Yaylanın çok temiz ve rahatlatıcı havası var. Bu zenginliğin, bu doğanın geliştirilmesi lazım. Belediyemizin buraya önem verip, burayı turizme kazandırması gerekiyor. Buranın ihtiyaçlarının ve eksikliklerinin giderilmesi gerekiyor. Çöp konteynerlerinin konulması lazım. Yaylada bulunan çitlerin de turistler açısından iyi bir görünümü yok" diye konuştu.

Yaylada yaşayan ve ziyaretçilere hizmet için evini açan Hadiye Bektaş da "Yaylamız çok güzel, turist de çekiyor. Yaylanın eksiklerinin başında yol geliyor. Cep telefonları çekmiyor. Gezelim, görelim ama bu güzellikleri koruyalım" dedi.

'ÇİÇEKLERİ EZMEYİN'

Yenimahalle'nin eski muhtarı Ahmet Kurt ise diğer yaylaların altyapısının, kendi yaylarından daha iyi olduğunu savunarak, şunları söyledi:

"Yaylamız, geçen yıl ve bu yıl ziyaretçi akınına uğradı. Yalnız yaylanın altyapı sıkıntısı var. 30 yıldır pazarcıyım, gezmediğim yayla yoktur. Gittiğim yayların altyapıları bizden çok iyidir. Burada su sorunu var. Çitler ayrı bir sorun. Elektrik telleri buranın görüntüsünü bozuyor. Buranın tanınma sorunu var. Eğer Tonya, Tonya olacaksa bu yaylanın turizme açılması gerekiyor. Bu 'mor' denen çiçeğin buradan başka yaylada olma şansı yok. Vatandaşlardan özellikle rica ediyoruz; çiçekleri gerek basarak gerek araçlarıyla ezmesinler. Sen gelip, görüyorsun; çiçeği ezdin mi, senden sonra gelen bu güzelliği göremiyor. Sonradan gelen de görebilmesi için çiçeği çiğnememeleri gerekiyor."

KADIRALAK YAYLASI

?Trabzon'un Tonya ilçesine, 9 kilometre uzaklıkta, 1300 metre yüksekliğindeki Kadıralak Yaylası, her yıl nisan ayında açan 'mavi yıldız' çiçekleri ile mora bürünüyor. Yok olma tehlikesi bulunan, ince, uzun yapraklı çiçek, 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği Türkiye'nin korumakla yükümlü olduğu nadir bitkiler arasında yer alıyor. Nisan ayında doğa fotoğrafçılarının akınına uğrayan Kadıralak Yaylası, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 'tabiat parkı' ilan edildi. Uzungöl benzeri oluşturulacak yapay gölle yaylanın turizm merkezi haline getirilmesi de planlanıyor. - Trabzon