2 hafta önce aldığı otomobil, kontağı çevirmesiyle alev aldı
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2 hafta önce aldığı otomobil, kontağı çevirmesiyle alev aldı

2 hafta önce aldığı otomobil, kontağı çevirmesiyle alev aldı Alevlerin yükselen aracı söndürmek için mahalleli seferber oldu Antalya'da bir maket çalışanının 2 hafta önce aldığı otomobil, tam çalıştırılacağı sırada alev aldı.

27.05.2020 18:18 | Son Güncelleme: 27.05.2020 18:24

2 hafta önce aldığı otomobil, kontağı çevirmesiyle alev aldı

Alevlerin yükselen aracı söndürmek için mahalleli seferber oldu

ANTALYA - Antalya'da bir maket çalışanının 2 hafta önce aldığı otomobil, tam çalıştırılacağı sırada alev aldı. Sürücü kendisini dışarıya zor atarken, park halindeki otomobili mahalleli evlerinden çektikleri hortumlarla söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Çaybaşı mahallesinde meydana geldi. Bir markette şef olarak çalışan Hidayet A., 2 gündür park halindeki 45 C 0708 plakalı otomobilini çalıştırıp işyerine gitmek istedi. Hidayet A.'nın otomobiline binip kontağı çalıştırmasıyla birlikte birden araç motor kısmından alev almaya başladı. Sürücü kendini dışarıya zor atarken, bir anda alevlerin kapladığı aracı söndürmek için mahalleli seferber oldu. Kimi mahalleli evlerinden kaplarla su getirdi, kimisi evlerinden çektikleri hortumlarla aracı söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. İhbarın ardından kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobili söndürdü. Mahalleli, evlerinden getirdikleri bir bardak su ikram ederek sürücü Hidayet A.'yı teskin etmeye çalıştı.

"4'üncü kattan bile su tutan oldu"

Olayın görgü tanıklarından Meral Doğan, "Arabaya biner binmez duman çıkmaya başladı. Balkonda oturuyordum su getirmeye çalıştım. İtfaiyeyi aradılar. Su sıktık ama bir patlama oldu o an. Mahalledekiler bir taraftan hortum getirdi, bazıları kaplarla su getirdi. 4'üncü kattan bile su tutan oldu. Herkes elinden geleni yaptı." dedi.

Hidayet A.'nın aracını 2 hafta önce satın aldığı öğrenildi.

2 hafta önce aldığı otomobil, kontağı çevirmesiyle alev aldı

Kaynak: İHA

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