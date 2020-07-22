2 günlük yavru kediyi poşete koyup çöpe atmışlar
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2 günlük yavru kediyi poşete koyup çöpe atmışlar

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, yeni doğan kedi yavrusu, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ağzı kapalı iki poşete konularak çöpe atıldı.

2 günlük yavru kediyi poşete koyup çöpe atmışlar
22.07.2020 11:39 | Son Güncelleme: 22.07.2020 11:43

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, yeni doğan kedi yavrusu, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ağzı kapalı iki poşete konularak çöpe atıldı. Vatandaşlar tarafından Manavgat Belediyesi Barınağı'na teslim edilen kedi, tedavisinin ardından sahiplendirildi.

Manavgat'ın Bahçelievler Mahallesi'nde dün saat 09.00 sıralarında siyah ve kalın bir çöp poşetinden ses geldiğini duyan biri kadın 2 kişi, poşeti açmaya çalıştı. Vatandaşların kapalı çöp poşetinin başında durduğunu gören Antalya Barosu avukatlarından Atalay Arslan, yanlarına gidince poşetten kedi sesi geldiğini fark etti. Poşeti yırtarak açan Avukat Arslan, ağzı bağlı beyaz bir poşetin içinde kedi yavrusu olduğunu gördü.

CANLI YAYINDA TAKİPÇİLERİYLE ANBEAN PAYLAŞTIÖlmek üzere olan yavruyu çıkaran Atalay Arslan, yaşananları anbean sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Avukat Arslan sosyal medyada yaptığı canlı yayında yaşananları şöyle anlattı: "Sabah büromun önüne geldim. İyi kalpli 2- 3 insan çöple uğraşıyordu. Bir de baktım ki poşetin içinden kedi sesi geliyormuş. Bu poşeti yırttım. Bunu yapan arkadaş, yavru kediyi şu poşetin içine de koyarak, bu yavruyu çöpe atmış. Ağzını da bu şekilde bağlamış. Yırttım, yavru kediyi çıkardım, belediyemizi aradım. Bunu yapan arkadaşa ne desem bilemiyorum. Ölmek üzere."DHA muhabirine konuşan avukat Atalay Arslan, sabah bürosuna geldiğinde bir gençle bir kadının çöpün başında bir şeyler yapmalarının dikkatini çektiğini belirterek, "Ben de ne olduğunu merak ettim, baktım poşetin içinden miyavlama geliyor. Sonra çöp poşetini yırttık, fark ettim ki bir poşetin içine daha koymuşlar kediyi. Zaten terden sırılsıklam haldeydi. Ben hemen belediyeyi 153'ü aradım, barınağa yönlendirdiler" dedi.Yeni doğmuş veya bir günlük olduğunu düşündüğü yavru kedinin ölmek üzere olduğunu fark ettiğini aktaran avukat Arslan, "Büroma çıkardım. Süt vermeye çalıştık, tabii çok küçük olduğu için hazmedemiyormuş. Su verdik serçe parmağımızla. Sonra Manavgat Belediyesi Barınağı'ndan geldiler ve yavru kediyi götürdüler. Hatta 5 dakika önce aradılar, bakmak isteyen, bakma imkanı olan bir vatandaş sahiplenmek istemiş, bana telefonla arayıp sordular. Ben de, 'Tabii, çok güzel olur, iyi olur' dedim. Yani çok fazla ifade edemiyorum şu anda içimdekileri. Aşırı derecede sinirlendim. O kadar çok üzülüyorum ki o kadar çok sinirleniyorum ki yavru kediyi poşete sarıp çöpe atmanın mantığı nedir? Bunu yapan insanların insanlığından şüphe ediyorum" diye konuştu.KEDİ SAHİPLENDİRİLDİ

Manavgat Belediye Barınağı yetkilileri, kedinin sağlık durumuyla ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığını, sadece sıcaktan etkilendiğini, gerekli bakımının yapıldığını söyledi. Bir ya da iki günlük olduğu belirlenen kedinin, barınağı arayan bir kişi tarafından sahiplenildiği kaydedildi.


Kaynak: DHA

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