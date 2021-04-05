2 günlük yasakta 43 bin 798 lira ceza kesildi
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2 günlük yasakta 43 bin 798 lira ceza kesildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
2 günlük yasakta 43 bin 798 lira ceza kesildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 44 kişiye toplam 39 bin 600 lira ceza uygulanırken, trafik kontrolünde izin belgesi ve evraklarında eksik olan 11 araca ise 4 bin 198 lira cezai işlem yapıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 44 kişiye toplam 39 bin 600 lira ceza uygulanırken, trafik kontrolünde izin belgesi ve evraklarında eksik olan 11 araca ise 4 bin 198 lira cezai işlem yapıldı.

Türkiye genelinde "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Ordu'da, 3-4 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlara ceza uygulandı. Evde karantinada olması gereken 1 vatandaşa karantina, 43 vatandaşa ise sokak kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 39 bin 600 lira ceza kesildi. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Büro Amirliği ekipleri tarafından şehrin birçok noktasında yapılan uygulamalarda izin belgesi olmayan ve evraklarında eksik olan 11 sürücüye ise 4 bin 198 lira cezai işlem yapıldı. 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında uygulanan denetimlerde ise toplam 43 bin 798 lira cezai işlem yapıldı.

İki günlük sokak kısıtlaması nedeniyle ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkan vatandaşlara HES kodu ve GBT uygulaması yapıldı. - ORDU

2 günlük yasakta 43 bin 798 lira ceza kesildi
2 günlük yasakta 43 bin 798 lira ceza kesildi
2 günlük yasakta 43 bin 798 lira ceza kesildi
2 günlük yasakta 43 bin 798 lira ceza kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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