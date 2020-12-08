2 günlük kısıtlamada 6 bini aşkın araç kontrol edildi

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu tam gün olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan trafik denetimlerinde 6 bin 319 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan 514 kişiye ise ceza uygulandı.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu tam gün olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan trafik denetimlerinde 6 bin 319 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan 514 kişiye ise ceza uygulandı.

Gaziantep'te Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezi, ilçeler ve şehirlerarası karayollarında kısıtlamanın sürdüğü saatlerde yaptığı denetimlerde 6 bin 319 araç kontrol edildi. Uygulamalarda kuralları ihlal ederek trafik ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 514 kişiye idari para cezası kesildi.

Kontrollerde ayrıca 142 araç çeşitli sebeplerden trafikten men edilirken 7 sürücünün ehliyetine el konuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı