2 günlük kısıtlamada 6 bini aşkın araç kontrol edildi

- 2 günlük kısıtlamada 6 bini aşkın araç kontrol edildi Kısıtlamada kurallara uymayan 514 kişiye ceza kesildi Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu tam gün olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan trafik denetimlerinde 6 bin 319 araç kontrol...

- 2 günlük kısıtlamada 6 bini aşkın araç kontrol edildi

Kısıtlamada kurallara uymayan 514 kişiye ceza kesildi

GAZİANTEP - Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu tam gün olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan trafik denetimlerinde 6 bin 319 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan514 kişiye ise ceza uygulandı.

Gaziantep'te Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezi, ilçeler ve şehirlerarası karayollarında kısıtlamanın sürdüğü saatlerde yaptığı denetimlerde 6 bin 319 aracıç kontrol edildi. Uygulamalarda kuralları ihlal ederek trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 514 kişiye idari para cezası kesildi.

Kontrollerde ayrıca 142 araç çeşitli sebeplerden trafikten men edilirken 7 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RESUL YANBUL