Yeni Yılın İlk Bebeği Cami Avlusuna Terk Edildi!

Gaziantep'te 1 Ocak günü dünyaya gelen bebek, cami avlusuna terk edildi.

BEBEĞİN YAŞADIĞI KEŞFEDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Çamlık Mahallesi'nde akşam namazının ardından Ali Erçelebi Camii'nden çıkan cemaat, avluda battaniyeye sarılı bir bebek buldu. Cemaatin haber vermesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri bebeğin yaşadığını tespit etti.



SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Sağlık ekiplerine teslim edilen bebek Gaziantep Çocuk Hastanesine kaldırıldı. Polis, bebeğin ailesinin ve cami avlusuna bırakan kişilerin tespiti için çalışma başlattı. Bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiği kaydedildi.

