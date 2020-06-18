2 günlük bebeği otobüs durağına bıraktılar ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, 2 günlük kız bebek, kundak içinde otobüs durağına bırakıldı.

ZONGULDAK 'ın Çaycuma ilçesinde, 2 günlük kız bebek, kundak içinde otobüs durağına bırakıldı. Hastanede bakıma alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar köyündeki otobüs durağında, kundağa sarılı bebek olduğunu görenler 112 Acil'i aradı. Hemen durağa gelen sağlık ekibi, 2 günlük olduğu belirlenen kız bebeği Çaycuma Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sağlık durumu iyi olan bebek, yeni doğan servisinde bakıma alındı. Jandarma bebeği terk eden anneyi bulmak için çalışma başlattı.

- Zonguldak

Kaynak: DHA