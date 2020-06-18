2 günlük bebeği otobüs durağına bıraktılar
ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, 2 günlük kız bebek, kundak içinde otobüs durağına bırakıldı.
18.06.2020 17:13 | Son Güncelleme: 18.06.2020 18:01
ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, 2 günlük kız bebek, kundak içinde otobüs durağına bırakıldı. Hastanede bakıma alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Zonguldak
Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar köyündeki otobüs durağında, kundağa sarılı bebek olduğunu görenler 112 Acil'i aradı. Hemen durağa gelen sağlık ekibi, 2 günlük olduğu belirlenen kız bebeği Çaycuma Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sağlık durumu iyi olan bebek, yeni doğan servisinde bakıma alındı. Jandarma bebeği terk eden anneyi bulmak için çalışma başlattı.
- Zonguldak
Kaynak: DHA