2 gündür mağazada mahsur kalan kedi kurtarıldı 2 gündür mağazada mahsur kalan kedi kurtarıldı Dışarıya çıkmak için kapı kilidini tırmalayan kediyi çevredeki vatandaşlar su ve ekmek ile beslemeye çalıştı Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kapatılan mağazada mahsur kalan kedi iş yeri sahibinin gelmesiyle özgürlüğüne kavuştu Manisa'da sokağa...

2 gündür mağazada mahsur kalan kedi kurtarıldı

Dışarıya çıkmak için kapı kilidini tırmalayan kediyi çevredeki vatandaşlar su ve ekmek ile beslemeye çalıştı

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kapatılan mağazada mahsur kalan kedi iş yeri sahibinin gelmesiyle özgürlüğüne kavuştu

MANİSA - Manisa'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kapatılan mağazada mahsur kalan kedi, çevredeki vatandaşların fark etmesi üzerine kurtarıldı. 2 gündür aç ve susuz kalan kediyi vatandaşlar, kapının altından su ve ekmek vererek beslemeye çalıştı.

Olay, Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Mustafa Kemalpaşa Bulvarı üzerindeki bir giyim mağazasında meydana geldi. Mağaza çalışanları, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde, mağazada zaman zaman besledikleri sokak kedisini fark etmeyerek, iş yerini kapatıp evlerine gitti. Kısıtlamanın ikinci gününde mağaza önünden geçen vatandaşlar, cam kapının arkasında kediyi fark etti. Kapının kilidini tırmalayarak dışarıya çıkmaya çalışan kediyi gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş yeri sahibine telefonla ulaşarak durumu anlattı. İş yeri çalışanının gelmesi beklenirken, 2 gündür aç ve susuz kalan kediyi çevredeki vatandaşlar ekmek ve su vererek beslemeye çalıştı. Mahsur kalan kedi, bir süre sonra mağaza çalışanın iş yerine gelmesiyle özgürlüğüne kavuştu.

Kaynak: İHA