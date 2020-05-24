2 gündür mağazada mahsur kalan kedi kurtarıldı
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2 gündür mağazada mahsur kalan kedi kurtarıldı

Manisa'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kapatılan mağazada mahsur kalan kedi, çevredeki vatandaşların fark etmesi üzerine kurtarıldı.

2 gündür mağazada mahsur kalan kedi kurtarıldı
24.05.2020 22:05 | Son Güncelleme: 24.05.2020 22:09

Manisa'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kapatılan mağazada mahsur kalan kedi, çevredeki vatandaşların fark etmesi üzerine kurtarıldı. 2 gündür aç ve susuz kalan kediyi vatandaşlar, kapının altından su ve ekmek vererek beslemeye çalıştı.

Olay, Şehzadeler ilçesine bağlı Mustafa Kemalpaşa Bulvarı üzerindeki bir giyim mağazasında meydana geldi. Mağaza çalışanları, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde, mağazada zaman zaman besledikleri sokak kedisini fark etmeyerek, iş yerini kapatıp evlerine gitti. Kısıtlamanın ikinci gününde mağaza önünden geçen vatandaşlar, cam kapının arkasında kediyi fark etti. Kapının kilidini tırmalayarak dışarıya çıkmaya çalışan kediyi gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş yeri sahibine telefonla ulaşarak durumu anlattı. İş yeri çalışanının gelmesi beklenirken, 2 gündür aç ve susuz kalan kediyi çevredeki vatandaşlar ekmek ve su vererek beslemeye çalıştı. Mahsur kalan kedi, bir süre sonra mağaza çalışanın iş yerine gelmesiyle özgürlüğüne kavuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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