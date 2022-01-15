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2 gündür kayıptı, çalılıkta ölü bulundu

2 gündür kayıptı, çalılıkta ölü bulundu
Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 2 gündür haber alınamayan Erol Eryürek (62), evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki çalılıkta ölü bulundu.

GÖLCÜK, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 2 gündür haber alınamayan Erol Eryürek (62), evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki çalılıkta ölü bulundu. Eryürek'in, düşerek başını yere çarpması sonucu öldüğü tahmin ediliyor.

Gölcük ilçesi Saraylı Mahallesi'nde oturan Erol Eryürek, çarşamba günü, yalnız yaşadığı evinden ayrıldıktan sonra bir daha yakınları haber alamadı. Eryürek'in durumunu merak eden arkadaşları ve komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri, bölgede arama başlattı. Dün yapılan çalışmalarda Eryürek'in cansız bedeni, evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Sivritepe mevkisinde çalılıkta bulundu. Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede, Eryürek'in başında ve boynunda düşmeye bağlı olduğu tahmin edilen yara izlerine rastlanıldı. Düşerek başını yere çarpması sonucu öldüğü tahmin edilen Erol Eryürek'in cesedi, otopsi için morga götürüldü. Soruşturma başlatıldı.


2 gündür kayıptı, çalılıkta ölü bulundu

2 gündür kayıptı, çalılıkta ölü bulundu

2 gündür kayıptı, çalılıkta ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Son Dakika Haberleri
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KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 2 gündür haber alınamayan Erol Eryürek (62), evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki çalılıkta ölü bulundu.

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