2 gündür kayıp olarak aranan makine mühendisi, ormanlık alanda ölü bulundu-Yeniden

BURSA'da 2 gündür kayıp olarak aranan makine mühendisi Caner K. (35), ormanlık alanda park halinde olan otomobilinin içerisinde ölü bulundu.

BURSA'da 2 gündür kayıp olarak aranan makine mühendisi Caner K. (35), ormanlık alanda park halinde olan otomobilinin içerisinde ölü bulundu. Kafasına poşet geçirili halde bulunan Kurt'un helyum gazıyla intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.

5 Mart günü Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'ndeki çalıştığı fabrikadan 16 AKH 186 plakalı otomobiliyle ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Caner K. için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekiplerince yapılan araştırmada Kurt'un otomobilinin en son Çalı Mahallesi'nde görüldüğünü tespit edildi. Bunun üzerine jandarma, polis ve arama- kurtarma ekipleri, Caner K.' yi bulmak için gece saatlerinde ormanlık alanda çalışma başlattı. Ancak ekiplerin arama çalışmaları sonuçsuz kaldı

DOĞA YÜRÜYÜŞÜ YAPANLAR BULDU

Öğle saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi kırsal Atlas Mahallesi'ndeki ormanlık alanda doğa yürüyüşü yapanlar, otomobilin içerisinde kafasında poşet olan bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Caner K' nın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerince yapılan aramada otomobil içerisinde helyum gazı bulundu. Kurt'un intihar ettiği şüphesi üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM