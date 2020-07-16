2 gündür kayıp Melis bulundu, 3 kişi gözaltına alındı (3) MURAT ÜNEL, TUTUKLANDIEskişehir'de, 2 gündür kayıp olarak aranan Melis A.'yı kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Murat Ünel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MURAT ÜNEL, TUTUKLANDI

Eskişehir'de, 2 gündür kayıp olarak aranan Melis A.'yı kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Murat Ünel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Murat Ünel'e yardım ettiği öne sürülen arkadaşı Mehmet D. adli kontrolle, kardeşi Erdal D. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA