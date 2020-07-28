2 gündür kayıp adam evinde ölü bulundu 2 gündür kayıp adam evinde ölü bulundu 15 gün önce kaza geçirip kafasına 18 dikiş atılmıştı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

2 gündür kayıp adam evinde ölü bulundu

15 gün önce kaza geçirip kafasına 18 dikiş atılmıştı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu. Ölen şahsın 15 gün önce de geçirdiği trafik kazasında yaralandığı ve başına 18 dikiş atıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Izgar Mahallesi'nde ikamet eden 55 yaşındaki Yaşar Kızılca'dan 2 gündür haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı ve kardeşi tarafından kaldığı oda kontrol edildi. Yatağında hareketsiz bulunan Yaşar Kızılca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve jandarmanın yaptığı incelemelerin ardından Kızılca'nın cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

15 gün önce trafik kazası geçirmiş

Aynı evde yaşadığı felçli annesi ve kardeşiyle bir süredir konuşmadığı öne sürülen Yaşar Kızılca'nın, yaklaşık 15 gün önce de geçirdiği trafik kazasında yaralandığı ve başına 18 dikiş atıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili konuşan Izgar Mahallesi Muhtarı Fahrettin Düşünen, merhumun 2 gündür görülmemesi üzerine evinde yaptıkları aramada odasında hareketsiz bulduklarını ve yetkililere haber verdiklerini söyledi.

Kaynak: İHA