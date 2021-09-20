2 gündür kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2 gündür kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Haberler | Yerel

2 gündür kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 gündür kayalıklarda mahsur kalan iki keçi, Muğla 911 Arama Kurtarma gönüllülerince kurtarıldı.

2 gündür kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 gündür kayalıklarda mahsur kalan iki keçi, Muğla 911 Arama Kurtarma gönüllülerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yokuşbaşı Mahallesi'nde kayalık alanda otlayan 2 keçi, çıktıkları sarp kayaların üzerinden inemedi. Hayvanlarını kayalıklardan indirmeye çalışan keçilerin sahibi başarılı olamayınca arama kurtarma ekiplerinden yardım istedi. Keçilerin 2 gündür mahsur kaldığı bölgeye giden Muğla 911 Arama Kurtarma gönüllüleri, ip tekniklerini kullanarak keçilerin mahsur kaldığı kayaların üzerine indi. Gönüllüler, keçileri ipe bağlayarak güvenli bir şekilde kayalıklardan aşağı indirerek kurtardı.

2 gündür kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

2 gündür kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

2 gündür kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

2 gündür kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

2 gündür kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

2 gündür kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

2 gündür kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Binali Yıldırım Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Kenan İmirzalıoğlu Bensu Soral Demet Özdemir Gelinim Mutfakta
Spor Fatih Terim Muslera Şenol Güneş Alex Teixeira Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emmanuel Macron
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 2 gündür kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 14:23:56. #1.11#