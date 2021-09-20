2 gündür kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı
2 gündür kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 gündür kayalıklarda mahsur kalan iki keçi, Muğla 911 Arama Kurtarma gönüllülerince kurtarıldı.
2 gündür kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı
MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 gündür kayalıklarda mahsur kalan iki keçi, Muğla 911 Arama Kurtarma gönüllülerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Yokuşbaşı Mahallesi'nde kayalık alanda otlayan 2 keçi, çıktıkları sarp kayaların üzerinden inemedi. Hayvanlarını kayalıklardan indirmeye çalışan keçilerin sahibi başarılı olamayınca arama kurtarma ekiplerinden yardım istedi. Keçilerin 2 gündür mahsur kaldığı bölgeye giden Muğla 911 Arama Kurtarma gönüllüleri, ip tekniklerini kullanarak keçilerin mahsur kaldığı kayaların üzerine indi. Gönüllüler, keçileri ipe bağlayarak güvenli bir şekilde kayalıklardan aşağı indirerek kurtardı.