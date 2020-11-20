2 gündür haber alınmayan yaşlı adam, evinde bitkin halde bulundu
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2 gündür haber alınmayan yaşlı adam, evinde bitkin halde bulundu

20.11.2020 16:29 | Son Güncelleme: 20.11.2020 16:33
2 gündür haber alınmayan yaşlı adam, evinde bitkin halde bulundu

SİVAS'ta 2 gündür haber alınamayan Halil Oğuz (80) yalnız yaşadığı evinde bitkin halde bulunup, hastaneye kaldırıldı.

SİVAS'ta 2 gündür haber alınamayan Halil Oğuz (80) yalnız yaşadığı evinde bitkin halde bulunup, hastaneye kaldırıldı. 

Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi Yalçınbey Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede yalnız yaşayan Halil Oğuz'dan bir süre haber alamayan komşuları, polis ile sağlık ekiplerini aradı. Adrese gelen polis ekipleri, kapı açılmayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İtfaiye ekibi de merdivenle çıktıkları balkodan içeri girdi. Halil Oğuz, evde bitkin halde yatarken bulundu. Yaşlı adam, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. 

 

 


2 gündür haber alınmayan yaşlı adam, evinde bitkin halde bulundu
2 gündür haber alınmayan yaşlı adam, evinde bitkin halde bulundu
2 gündür haber alınmayan yaşlı adam, evinde bitkin halde bulundu
2 gündür haber alınmayan yaşlı adam, evinde bitkin halde bulundu
2 gündür haber alınmayan yaşlı adam, evinde bitkin halde bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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