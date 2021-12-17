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2 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU; DEREYE UÇAN OTOMOBİLDE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARTVİN'in Hopa ilçesinde 2 gündür haber alınamayan İslam Karabulut'un dereye uçan otomobilde cansız bedenine ulaşıldı.

ARTVİN'in Hopa ilçesinde 2 gündür haber alınamayan İslam Karabulut'un dereye uçan otomobilde cansız bedenine ulaşıldı.

Hopa ilçesinde İslam Karabulut'tan 2 gündür haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma, AFAD ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Karabulut'a ait 08 YB 251 plakalı otomobil, Koyuncular köyünde dereye yuvarlanmış halde buldu. Aracın yanına inen ekipler Karabulut'un cansız bedeni ile karşılaştı. Karabulut'un cenazesi, bulunduğu yerden çıkartılarak otopsi için Hopa Devlet Hastanesi morgunu kaldırıldı. Olay ilgili soruşturma devam ediyor.

2 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU; DEREYE UÇAN OTOMOBİLDE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

2 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU; DEREYE UÇAN OTOMOBİLDE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

2 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU; DEREYE UÇAN OTOMOBİLDE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

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