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2 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

2 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir'in Avanos ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'in Avanos ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Avanos ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 643. Sokaktaki evinde yalnız yaşayan Tahir Kuş'tan (68) 2 gündür haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Tahir Kuş'u hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Kuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Tahir Kuş'un cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

2 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

2 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Bahçelievler Mahallesi, Nevşehir, 3. Sayfa, Haber

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