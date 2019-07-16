2 günde 6000 kişi alkışladı!
''Eskimeyen Şarkılar'' turne kapsamında şehir şehir gezmeye devam eden Selami Şahin Ege'nin incisi Ayvalık ve Altınoluk'ta sevenleriyle kucaklaştı.
Büyük sahne şovları eşliğinde güçlü sahne repertuvarı ile izleyicisini büyüleyen büyük ustayı Altınoluk Amfitiyatro ve Ayvalık Amfitiyatro'da 2 günde yaklaşık 6000seyirci ayakta alkışladı.
Kapı girişlerinde kilometrelerce kuyruklar oluşturan Selami Şahin izleyicisi müziğe, dansa ve eğlenceye doydu.
Altınoluk'ta büyük ustayı izlemeye gelenler arasında ünlü isimlerden Armağan Çağlayan da vardı ve ustayı gece boyunca hayranlıkla izleyerek bol bol alkışladı.
Selami Şahin; geçtiğimiz gece Ayvalık'ta ki sahnesinde 15 Temmuz şehitlerimizi de unutmayarak ;
''15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor yakınlarına sabırlar diliyorum'' dedi.
Selami Şahin ''Eskimeyen Şarkılar'' turnesine şu tarihlerde devam edecek;
24 Temmuz Bodrum Antik Tiyatro
26 Temmuz Datça Açıkhava Tiyatrosu
27 Temmuz Antalya Sahne Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu
30 Temmuz İstanbul Harbiye Açık Hava Tiyatrosu/ Turkcell Yıldızlı Geceler
29 Eylül İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu
Tamamlanan şehirler:
5 Temmuz Kuşadası Avm Amfitiyatro
13 Temmuz Altınoluk Amfitiyatro
14 Temmuz Ayvalık Amfitiyatro