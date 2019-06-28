2 günde 2. kez intihara kalkıştı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 2 gün önce intihar girişiminde bulunan vatandaş, yüksek gerilim hattı direğine çıkarak ikinci kez intihara kalkıştı.

Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi'nde 2 gün önce intihar girişiminde bulunan ve çevrede bulunan vatandaşlar tarafından intihardan vazgeçirilen D.M. (35) isimli vatandaş, ikinci kez intihar girişiminde bulundu. Çerkezköy ilçe merkezinde yüksek gerilim hattına çıkan D.M.'yi olay yerine gelen polis ekipleri ikna ederek, intihar girişimini önledi. Edinilen bilgilere göre D.M. isimli vatandaş, 2 gün önce Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi'nde intihara kalkıştı. Ailevi sorunları olduğu öğrenilen D.M., bölgede bulunan vatandaşlar ve jandarma ekipleri tarafından ikna edildi. Jandarma ekipleri tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan D.M. 2 gün sonra yeniden yüksek gerilim hattına tırmandı. Yaklaşık 15 metre yüksekliğe çıkan D.M.'yi vatandaşlar uzun süre ikna etmeye çalıştı. Sonrasında olay yerine gelen polis, zabıta ve itfaiye ekipleri de olay yerinde önlem aldı. Polislerin yarım saatlik ikna çabalarının ardından D.M. yüksek gerilim hattından indirildi. D.M. ifadesi alınmak üzere Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA