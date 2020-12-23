2 günde 166 fidan toprakla buluştu
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2 günde 166 fidan toprakla buluştu

23.12.2020 14:50 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:11
2 günde 166 fidan toprakla buluştu

İnegöl Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çevirerek çalışmalarını sürdürüyor.

İnegöl Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çevirerek çalışmalarını sürdürüyor. Geçen hafta sonu 2 günde 4 farklı yeşil alanda 166 adet fidan toprakla buluştu.

İnegöl içinde yeşiller değil, yeşiller içinde bir İnegöl hayaliyle çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, hayata geçirdiği düzenleme ve projelerde fidan dikimine büyük önem veriyor. yapılan otopark ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra uygun görülen her alanda fidan dikimi yapılarak koruluk alanlar oluşturuluyor.

İnegöl'e oksijen deposu, gelecek nesillere nefes olacak koruluk çalışmaları kapsamında İnegöl Belediyesi geçtiğimiz hafta ciddi bir çalışma ortaya koydu. Sokağa çıkma kısıtlamaları da fırsata çevrilerek 2 günlük sürede 4 farklı noktada 166 adet fidan dikimi yapıldı.

Yapılan fidan dikimleri hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, "Hayalimiz olan yeşiller içerisinde bir İnegöl hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Park Bahçeler Müdürlüğümüz titizlikle yürüttüğü çalışmalarla şehir merkezimizdeki yeşil alan miktarını arttırmak adına büyük gayret sarf ediyor. Çalışma arkadaşlarımıza bu özverileri için teşekkür ediyorum. Sokağa çıkma kısıtlamalarında da ekiplerimiz sirkülasyonun az olması nedeniyle daha hızlı bir işleyiş ortaya koyabiliyorlar. Geçtiğimiz hafta sonu 2 günlük sürede Alanyurt bölgesinde Yunus Emre Mahallesi Mevlana Caddesindeki üç farklı yeşil alanda; sedir, akçaağaç, servi ve at kestanesi türlerinde toplamda 124 adet yetişkin ağaç dikimi yapıldı. Yine Yeniceköy Mahallemizde 881. Sokakta bulunan yeşil alanda da sedir, akçaağaç ve mavi servi türlerinde 42 adet yetişkin ağaç dikimi yapıldı. 2 günde toplam 166 yetişkin ağacı toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Gelecek nesillere nefes olacak bu çalışmalarımız aynı azim ve gayretle devam edecek" dedi. - BURSA

2 günde 166 fidan toprakla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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