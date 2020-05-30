2 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı İSTANBUL, Ankara ve İzmir'inde içinde bulunduğu 15 şehirde 2 gün geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladıİstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte D-100 Karayolu güzergahında Mecidiyeköy, Cevizlibağ, Bostancı geçişleriyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih...

İSTANBUL, Ankara ve İzmir 'inde içinde bulunduğu 15 şehirde 2 gün geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte D-100 Karayolu güzergahında Mecidiyeköy, Cevizlibağ, Bostancı geçişleriyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri denetleme noktaları kurarak sürücülerin kimlik ve izin belgelerini kontrol etti. Sokağa çıkmaya izini olan sürücülerin geçişine izin veren polis ekipleri, izin belgesi olmayan sürücülere cezai işlem uyguladı.

KISA SÜRELİ TRAFİK

Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte sokaklar, ana caddeler ve ana yollar bir anda sessizliğe gömüldü. İstanbul'un en hareketli yerleri olan Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi, Beşiktaş, Şirinevler Meydanı'na sessizlik hakim oldu. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Cevizlibağ'da trafikte kalan bazı sürücüler, ters yola girerek trafikten kurtulmaya çalıştı. Bir süre devam eden trafik yoğunluğu daha sonra sona erdi. Gece yarısı itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, Pazar gecesi 23.59 itibariyle sona erecek.

- Dikici

Kaynak: DHA