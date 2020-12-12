2 gün sürecek kısıtlamanın ilk gününde Kocaeli'de sokakları bomboş kaldı
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2 gün sürecek kısıtlamanın ilk gününde Kocaeli'de sokakları bomboş kaldı

12.12.2020 10:03 | Son Güncelleme: 12.12.2020 10:07
2 gün sürecek kısıtlamanın ilk gününde Kocaeli'de sokakları bomboş kaldı

Kocaeli'de, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sessizliğe bürünen cadde ve sokaklar havadan görüntülendi.

Kocaeli'de, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sessizliğe bürünen cadde ve sokaklar havadan görüntülendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 11 Aralık Cuma saat 21.00'den 14 Aralık Pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Kocaeli'nin en kalabalık caddeleri ve meydanları bomboş kaldı. Şehir merkezinde alınan tedbirlerin ihlal edilmemesi amacıyla kurulan kontrol noktalarında polis ekipleri denetimler yapıyor. Kentin en kalabalık cadde ve sokakları güne sessizlikle uyandı. D100 Karayolu ve kentin cadde ve sokakları kısıtlamanın ilk gününde boş kaldı.

Sessizliğe bürünen Kocaeli havadan görüntülendi. - KOCAELİ

2 gün sürecek kısıtlamanın ilk gününde Kocaeli'de sokakları bomboş kaldı
2 gün sürecek kısıtlamanın ilk gününde Kocaeli'de sokakları bomboş kaldı
2 gün sürecek kısıtlamanın ilk gününde Kocaeli'de sokakları bomboş kaldı
2 gün sürecek kısıtlamanın ilk gününde Kocaeli'de sokakları bomboş kaldı
2 gün sürecek kısıtlamanın ilk gününde Kocaeli'de sokakları bomboş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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