2.Gün sahur menüsü! 14 Nisan Salı 2021 Ramazan sahur menüsü

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur dün gece yapıldı. Bugün 2021 yılının ikinci sahuru yapılacak. Sahurda ne yesem düşüncesinde olanlar için sağlıklı sahur menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için sahurda yediklerinize dikkat etmelisiniz Sahuru normal günlerdeki kahvaltı gibi düşünmeliyiz böylece daha sağlıklı ve rahat bir sahur yapmış oluruz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüler haberimizde!

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur dün gece yapıldı. Bugün 2021 yılının ikinci sahuru yapılacak. Sahurda ne yesem düşüncesinde olanlar için sağlıklı sahur menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için sahurda yediklerinize dikkat etmelisiniz. Özellikle lif bakımından yüksek ve tok tutan yiyecekler yemeli, hamur işi ve şekerli yiyeceklerden kaçınmalısınız. Sahuru normal günlerdeki kahvaltı gibi düşünmeliyiz böylece daha sağlıklı ve rahat bir sahur yapmış oluruz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini sizin için paylaşıyor olacağız!

2.GÜN SAHUR MENÜSÜ!

-Besleyici Yulaf Poğaça

- 2 haşlanmış yumurta

- 1 bardak çay

- domates, salatalık

- beyaz peynir, zeytin

- yeşillik

- 1 hurma, 2 ceviz

- Bol su

BESLEYİCİ YULAF POĞAÇA

Besleyici Yulaf Poğaça

Maya gerektirmeden hızlıca yapabileceğiniz besleyici yulaf poğaçaları sahurlarınızda tercih edebilirsiniz. Hem sağlıklı ve tok tutuyor hem de lezzetli bir poğaça.

Besleyici Yulaf Poğaça için malzemeler

- 1 yumurta (beyazı içine, sarısı üstüne)

- 1 yemek kaşığı yoğurt

- 1,5 su bardağı yulaf

- 1/2 su bardağı ceviz

- 1 tatlı kaşığızeytinyağı

- 1 çay bardağı ılık su (kıvamına göre ayarlayın hafif ele yapışan bir kıvam oluyor)

- 1 tutam dereotu

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı kabartma tozu

- İçine istediğiniz çeşit peynir (lor kullanabilirsiniz)

- çörek otu/ susam

Besleyici Yulaf Poğaça yapılışı

-Öncelikle ceviz ve yulafı robottan geçirip un haline getiriyoruz.

-Ardından peynir hariç diğer malzemeleri de ekleyip karıştırıyoruz.

-En son içine peynir ekleyip yuvarlıyoruz.

-Üstüne yumurta sarısı ve çörek otu koyuyoruz.

- 170 derecede 20-25 dakika pişiriyoruz.

Afiyet Olsun!