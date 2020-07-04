2 gün önce kaybolan köpek su kuyusunda bulundu
Mardin'in Ömerli ilçesinde 2 gün önce kaybolan ve su kuyunda bulunan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
04.07.2020 21:45 | Son Güncelleme: 04.07.2020 22:12
Mardin'in Ömerli ilçesinde 2 gün önce kaybolan ve su kuyunda bulunan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Ömerli ilçesine bağlı Öztaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle muhtarının köpeği iki gün önce kayboldu. Köy sakinlerinin kuyudan köpek sesi duyması üzerine itfaiye ekiplerine bilgi verildi. Köpek Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Ömerli itfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı. Kuyudan çıkartılan köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MARDİN
Kaynak: İHA