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2 gün önce aldığı aracı hurdaya döndü; 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
2 gün önce aldığı aracı hurdaya döndü; 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl-Yenişehir yolunda Alanyurt mevkiinde meydana geldi. Yenişehir istikametine seyir halinde olan Murat Uyuklu'nun (40) kullandığı 16 NOT 58 plakalı hafif ticari araç, yılan çıkan Ramazan Ermutuş (24) idaresindeki 26 TF 607 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu araçların sürücüleri ile 16 NOT 58 plakalı hafif ticari araçtaki yolcular Hümeyra Damacıer (27) ve Medine Üçdal (31) yaralandı. 4 yaralı olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Murat Uyuklu'nun arabasını 2 gün önce aldığı öğrenildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

2 gün önce aldığı aracı hurdaya döndü; 4 yaralı

2 gün önce aldığı aracı hurdaya döndü; 4 yaralı

2 gün önce aldığı aracı hurdaya döndü; 4 yaralı

2 gün önce aldığı aracı hurdaya döndü; 4 yaralı

2 gün önce aldığı aracı hurdaya döndü; 4 yaralı

2 gün önce aldığı aracı hurdaya döndü; 4 yaralı

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