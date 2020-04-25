2. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!
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2. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

Ramazan ayının ilk gününü aile dostları ve özel misafirleriniz karşılamak isteyenler için beğeni garantili iftar menüsü paylaşıyoruz. İşte, Ramazan ayı 2. gün iftar menüsü!

25.04.2020 09:04 | Son Güncelleme: 25.04.2020 09:04
2. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

İştah kabartıcı iftar menüsü ile kendinize lezzetli bir ödül verebilirsiniz. Misafirlerinizin de çok beğeneceği iftar menüsünde yemeye doyamayacağınız lezzetler var. İşte leziz 1. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

2. GÜN İFTAR MENÜSÜ

  • KREMALI MANTAR ÇORBASI
2. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!
  • ZEYTİNYAĞLI BİBER DOLMASI
2. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!
  • HÜNKARBEĞENDİ
2. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!
  • AKDENİZ SALATA
2. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!
  • KREM KARAMEL
2. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

ZEYTİNYAĞLI BİBER DOLMASI TARİFİ

Malzemeler:

15 tane dolmalık biber

2 çay bardağı baldo pirinç

3 tane kuru soğan

1 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çorba kaşığı nane

1 tatlı kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tarçın

Tuz

3 tane domates

Su

ZEYTİNYAĞLI BİBER DOLMASI NASIL YAPILIR?

Soğanları rendede diri kalacak bir biçimde kesin.

Tencerenin altını yakın ve zeytinyağının dörtte üçünü tencereye ekleyin.

Kestiğin soğanları tencereye koyun ve kavurun. İçine salçayı da ekleyip kavurmaya devam edin.

Pirinçleri yıkayıp karışıma ilave edin ve kavurmaya devam edin. Tuz ekledikten sonra suyu da ekleyin ve suyunu çekinceye kadar pişirin. Pişince altını kapatıp baharatları ekleyin.

Biberleri yıkayın, içini açın ve hazırladığınız karışımı biberlere doldurup ağzını domatesler ile kapatın.

Kalan yağı tencerenin dibine dökün, üzerine dolmaları dizin ve dolmaların yarısına gelecek biçimde su ile doldurun. Tuz serpip, ağzını kapatın ve suyu çekene kadar ara ara kontrol ederek pişirin. Yanında yoğurt ile birlikte servis edebilirsiniz.

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