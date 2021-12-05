Son dakika haberi: 2 GRUP SOKAKTA BİRBİRİNE GİRDİ; O ANLAR KAMERADA - Haberler
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Son dakika haberi: 2 GRUP SOKAKTA BİRBİRİNE GİRDİ; O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre BURSA'nın Yıldırım ilçesi'nde internet üzerinden tartışan 2 grup, sokakta karşılaşınca birbirine girdi.

YILDIRIM, BURSA (DHA) - BURSA'nın Yıldırım ilçesi'nde internet üzerinden tartışan 2 grup, sokakta karşılaşınca birbirine girdi. Sopaların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı, olay ile ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. Kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre akraba olan Y. U. (26), H.U. (25) ve H.U. (22) internet üzerinden O.H. (28), C.G. (30), O.H.(23), Ş.A.(32) ve V.A. (28) ile tartıştı. Daha sonra Beypınarı Sokak'ta karşılaşan taraflar arasında sopaların da kullanıldığı kavga çıktı. Polisin kısa sürede müdahale ettiği kavgada V.A. ile Y.U. hafif yaralandı. Polis, taburcu edilen yaralılar dahil 8 kişiyi gözaltına aldı. İfadeleri alınan şüpheliler, savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

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