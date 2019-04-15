2 Girişimci Türkiye'nin Mermer İhracatını Artırmak İçin Kolları Sıvadı
Denizli'de 7 yıldır faaliyet gösteren firmanın iki ortağı, ihracat ağını genişletmek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için yatırımlarını artırıyor.
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DS Antik Mermer İşletme ortağı Sadık Yakupçebioğlu, "Denizli'de 2 bin metrekare alanda 2012 yılından beri faaliyet gösteriyoruz. Şu anda 1 bin metrekare plaka alanı hazırlıyoruz ve kısa zamanda onu da faaliyete geçireceğiz. Satış, uygulama ve proje hepsi aynı anda yapılacak." ifadelerini kullandı.
İHRACAT AĞINI BÜYÜTMEK İSTİYORUZ
İşletme ortağı Sadık Yakupçebioğlu, "9 ülkeye ihracat yapıyoruz. Amerika, Kanada, Avusturya, Almanya, Katar bu ülkeler arasında yer alıyor. Bu rakamları artırmak için mücadele ediyoruz." dedi.