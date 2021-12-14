SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde 2 genç otomobilde silahla vurulmuş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kurtalan- Siirt kara yolu mezarlık mevkisinde park halindeki otomobilde hareketsiz 2 kişinin olduğunu fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede araçta bulunan Meryem A'nın (25) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı Şaban T. (26) ise kaldırıldığı Kurtalan Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.