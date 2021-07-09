2 genç kızın ölümüne neden olan alkollü sürücü tutuklandı
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2 genç kızın ölümüne neden olan alkollü sürücü tutuklandı

2 genç kızın ölümüne neden olan alkollü sürücü tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 16 yaşındaki iki kızın ölümüne neden olan kazada alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 16 yaşındaki iki kızın ölümüne neden olan kazada alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza, dün gece Çorlu çevreyolu Emlak Konut Köprüsü altında meydana gelmişti. Cengizhan G. (22) idaresindeki 34 ZB 0311 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Elif Aysu Şentürk (16) ile Tuana Göksel'e (16) çarparak iki genç kızın ölümüne neden olmuştu. Kaza sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan ve 1.75 promil alkollü olduğu kaydedilen otomobil sürücüsü Cengizhan G. emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Kaza sırasında çevre yolu üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan kızları görmediğini, gördüğü anda da duramayarak çarptığını söyleyen sürücünün çarpmanın etkisi ile otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve yoldan çıktığını söylediği ifade edildi. İki genç kızın ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Cengizhan G. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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