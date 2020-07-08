2 genç kızın öldüğü kazanın tek güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı Beylikdüzü'nde dün akşam saatlerinde 2 genç kızın ölümüne neden olan kazanın tek güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Beylikdüzü'nde dün akşam saatlerinde 2 genç kızın ölümüne neden olan kazanın tek güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, dün akşam saat 22.45 sıralarında Gürpınar'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybettiği iddia edilen 21 yaşındaki A.I. idaresindeki pikap, önce park halindeki araca, ardından da yol kenarında yürüyen Büşra Ülüslar (17) ve Sedef Yılmaz'a (18) çarptı. Genç kızları altına alan araç, başka bir araca çarparak durabildi. Ülüslar ve Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazadan birkaç dakika önce sokakta elektrik kesildi

Yaşanan feci kazadan hemen önce sokakta elektrik kesintisi yaşandığı, bu nedenle de olay yerini gören güvenlik kamerası olmadığı tespit edildi. Olay yerini gören tek güvenlik kamerasının görüntülerinde ise A.I.'nın kullandığı aracın hızla bir iş yerinin önünden geçtiği ve sesleri duyan vatandaşların peşinden koştuğu görüldü.

Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA