2 genç kız bu trafik kazasında hayatını kaybetti
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2 genç kız bu trafik kazasında hayatını kaybetti

Beylikdüzü'nde dün akşam saatlerinde 2 genç kızın ölümüne neden olan kazanın tek güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

08.07.2020 12:32 | Son Güncelleme: 08.07.2020 12:37

Beylikdüzü'nde dün akşam saatlerinde 2 genç kızın ölümüne neden olan kazanın tek güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, dün akşam saat 22.45 sıralarında Gürpınar'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybettiği iddia edilen 21 yaşındaki A.I. idaresindeki pikap, önce park halindeki araca, ardından da yol kenarında yürüyen Büşra Ülüslar (17) ve Sedef Yılmaz'a (18) çarptı. Genç kızları altına alan araç, başka bir araca çarparak durabildi. Ülüslar ve Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti.

KAZADAN BİRKAÇ DAKİKA ÖNCE SOKAKTA ELEKTRİK KESİLDİ

Yaşanan feci kazadan hemen önce sokakta elektrik kesintisi yaşandığı, bu nedenle de olay yerini gören güvenlik kamerası olmadığı tespit edildi. Olay yerini gören tek güvenlik kamerasının görüntülerinde ise A.I.'nın kullandığı aracın hızla bir iş yerinin önünden geçtiği ve sesleri duyan vatandaşların peşinden koştuğu görüldü.

Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

(Murat Delice - Furkan Tan/İHA)

2 genç kız bu trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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