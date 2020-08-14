2 FETÖ üyesi yakalandı
Malatya'da, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli yakalandı.
14.08.2020 10:47 | Son Güncelleme: 14.08.2020 11:40
Malatya'da, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığınca FETÖ terör örgütünün Malatya'daki yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı. Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 2 şahıs, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saklandıkları evde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerine Malatya İl Jandarma Komutanlığınca devam edildiği kaydedildi. - MALATYA
Kaynak: İHA