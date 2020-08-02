2 farklı noktada çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

2 farklı noktada çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Uşak'ta, 2 farklı noktada meydana gelen orman yangını havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

2 farklı noktada çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
02.08.2020 16:32 | Son Güncelleme: 02.08.2020 16:39

Uşak'ta, 2 farklı noktada meydana gelen orman yangını havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. Ekipler, sert esen rüzgar nedeniyle yangını kontrol altına almakta güçlük çekiyor.

Yangın, Banaz ilçesi Kuşdemir Köyü Kent Ormanı ve Halıyazı mevkiinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Vatandaşların 2 farklı noktadan yükselen alev ve dumanları görmesi üzerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 10 arazöz, 5 itfaiye, 4 iş makinesi ve 2 su tankerinin yanı sıra 3 yangın söndürme helikopteri ile yangına müdahale ediliyor. Ekipler, sert esen rüzgar sebebiyle yangını kontrol altına almakta ise güçlük çekiyor.

Öte yandan, çevre köylerde yaşayan vatandaşların kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeleri dikkatlerden kaçmadı.

(Köksal Kılınç - İsmail Atalay/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar Ekonomi
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü Politika
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü
Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri 'Spor yapıyorduk' diyerek kendini savundu 3. Sayfa
Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri "Spor yapıyorduk" diyerek kendini savundu
Kahraman müdürün yetim kalan 3 çocuğu da babasının izinden gitti Yaşam
Kahraman müdürün yetim kalan 3 çocuğu da babasının izinden gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında prompterin azizliğine uğradı Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında prompterin azizliğine uğradı
Futbol dünyasını sarsan ihanet! Josip Ilicic, karısını bir başka erkekle yakaladı Spor
Futbol dünyasını sarsan ihanet! Josip Ilicic, karısını bir başka erkekle yakaladı
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Son Dakika: Federasyon nihai kararını verdi! Süper Lig 21 takımla oynanacak
Son Dakika: Federasyon nihai kararını verdi! Süper Lig 21 takımla oynanacak
'Ayasofya'yı tekrar müze yapın' diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?
"Ayasofya'yı tekrar müze yapın" diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?
Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek
Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek
Bakan Koca son paylaşımında sahillerdeki doluluğa dikkat çekti: Birinci dalga sahillere indi
Bakan Koca son paylaşımında sahillerdeki doluluğa dikkat çekti: Birinci dalga sahillere indi
Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu
Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu
Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden 'Şiddet gördüm' diyerek ayrıldı
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden "Şiddet gördüm" diyerek ayrıldı
Isparta'da kayısı hasadında fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü
Isparta'da kayısı hasadında fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü
Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor
Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor
Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında asılı götürdü! Tepkiler sonrası Valilik devreye girdi
Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında asılı götürdü! Tepkiler sonrası Valilik devreye girdi
Son Dakika: CHP'den ayrılarak parti kuracağı söylenen Muharrem İnce'den ilk açıklama
Son Dakika: CHP'den ayrılarak parti kuracağı söylenen Muharrem İnce'den ilk açıklama
Rusya, ikinci koronavirüs aşısı için de tarih verdi
Rusya, ikinci koronavirüs aşısı için de tarih verdi
Bayram günü husumetli iki ailenin kavgasında silahlar çekildi: 6 yaralı
Bayram günü husumetli iki ailenin kavgasında silahlar çekildi: 6 yaralı
NASA ve Burdur Valisi'nin paylaşımı sonrası vatandaşlar soluğu Salda Gölü'nde aldı
NASA ve Burdur Valisi'nin paylaşımı sonrası vatandaşlar soluğu Salda Gölü'nde aldı
İzzet Yıldızhan, çocuklarına bayram harçlığı yerine altın taktı
İzzet Yıldızhan, çocuklarına bayram harçlığı yerine altın taktı
Son Dakika: Trabzonspor, yardımcı antrenör Eddie Newton'ı teknik direktörlük görevine getirdi
Son Dakika: Trabzonspor, yardımcı antrenör Eddie Newton'ı teknik direktörlük görevine getirdi
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı
Helin Avşar bikinili pozunu paylaştı, abla Hülya Avşar kardeşinin fiziğine hayran kaldı
Helin Avşar bikinili pozunu paylaştı, abla Hülya Avşar kardeşinin fiziğine hayran kaldı
Hollanda basınına göre Fenerbahçe, Başakşehir'den ayrılan Elia ile ilgileniyor
Hollanda basınına göre Fenerbahçe, Başakşehir'den ayrılan Elia ile ilgileniyor
Wesley Sneijder, DHSC Utrecht'in teknik ekibiyle antrenmana çıktı
Wesley Sneijder, DHSC Utrecht'in teknik ekibiyle antrenmana çıktı
Leopar desenli bikinisiyle poz veren 57'lik Billur Kalkavan, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı
Leopar desenli bikinisiyle poz veren 57'lik Billur Kalkavan, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ziya Selçuk İlhan Cihaner Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Müjde Ar Kerem Bursin Ufuk Bayraktar Cate Blanchett
Spor Erol Bulut Okan Buruk Mehmet Topal Burak Yılmaz Nihat Özdemir
Daha Fazla Bakan Bayram Futbolcu Otomobil
Şu an buradasınız: 2 farklı noktada çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. - Uşak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.8.2020 16:59:37. #1.15#
title