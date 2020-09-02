2 Eylül Çarşamba MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef kim kazandı? Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? MasterChef'te bugün dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar en güzel Meksika yemekleri yapmaya çalışarak dokunulmazlığı almaya çalıştı. Peki, 2 Eylül Çarşamba Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu?

MasterChef Türkiye bu akşam Meksika yemekleri ile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor.. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 2 Eylül ÇarşambaMasterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı?

2 EYLÜL MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununun takım aşamasında kazanan taraf Mavi takım oldu..

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Dün oynanan dokunulmazlık oyunu sonunda dokunulmazlığı kazanan Eray, eleme potasına Özgül'ü gönderdi

Diğer eleme adayı da oylama sonucunda 2. eleme adayı Duygu oldu.

Bugün oynanan dokunulmazlık oyunu onucu 3. eleme adayı henüz belli olmadı.

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