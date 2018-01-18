Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer, Türk iş adamlarından oluşan heyet onuruna başkent Doha'da akşam yemeği verdi.

Özer, dün Katar'da başlayan 2. Expo Turkey by Qatar Fuarı'na katılan Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) üyesi yaklaşık 250 iş adamıyla akşam yemeğinde bir araya geldi.

Büyükelçi Özer, Türkiye ile Katar arasındaki uyumlu siyasi ilişkilerde ticaret sektöründen faydalanılması gerektiğini belirtti ve bu bağlamda iş adamlarına Türk ve Katar pazarını tanıtmaya yardımcı olacak farklı etkinlikler düzenlenmesinin önemine vurgu yaptı.

Özer ayrıca, Türk ticaret sektörünün, Körfez kriziyle birlikte Katar'a verdiği desteğe dikkati çekti.

MÜSİAD'ın ana partnerliğini üstlendiği 2. Expo Turkey by Qatar, dün Katar'ın başkenti Doha'da başlamıştı. Medya City tarafından organize edilen ve 112 Türk firmasının katıldığı fuar yarın sona erecek.