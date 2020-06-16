2 evden altın çalan kadın hırsızlar kamerada İSTANBUL'da iki ayrı eve girerek binlerce liralık hırsızlık yapan yaşları 18-22 arasında değişen biri hamile 3 kadın hırsız polis tarafından yakalandı.

İSTANBUL'da iki ayrı eve girerek binlerce liralık hırsızlık yapan yaşları 18-22 arasında değişen biri hamile 3 kadın hırsız polis tarafından yakalandı. Daha önce de defalarca yakalandıkları öğrenilen kadın hırsızlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

İKİ AYRI EVDEN BİNLERCE LİRALIK ZİYNET EŞYASI VE PARA ÇALDILAR

Gaziosmanpaşa, Avrupa Konutları Tem 2 blokta polise başvuran bir mağdur evinden hırsızlık meydana geldiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Mağdur vatandaş evinde sakladığı 87 gram altın, hasır bilezik, 7 gram Halep işi altın kolye, iki çift altın küpe,2 adet altın nişan yüzüğü, iki adet yarım altın,1 adet tektaş 0,8 Karat pırlanta yüzük,1 adet 5 taş 0,30 karat pırlanta yüzük, 2 adet pırlanta küpe, 1 adet altın gümüş karışık bileziğin çalındığını söyledi.

Bağcılar, Sancantepe mahallesinde 21 Mayıs 2020 tarihinde meydana gelen bir başka hırsızlık olayında ise mağdur kişi evinde 20 bin lira, bin euro, 250 dolar, tahminen piyasa değeri 14 bin lira olan 2 tane altın kolye, 9 çeyrek, 4 gram altın, yaklaşık piyasa değeri 60 bin lira olan 4 tane altın kolyenin çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

BİRİ HAMİLE 3 KADIN HIRSIZ YOLDA YÜRÜRKEN GÖZALTINA ALINDIAsayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından iki olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını incelediğinde olayların 3 kadın hırsız tarafından yapıldığını belirledi. Görüntülerde şüphelilerin apartman sakinlerinin dikkatini çekmeden bir kapıyı açmaya çalıştıkları görüldü. Görüntülerde kapıyı açmaya başaran iki kadın hırsızın içerde birilerinin olduğunu fark edince oradan ayrıldıkları görüldü. Eşkalleri ardından kimlikleri tespit edilen şüpheliler 11 Haziran tarihinde Bahçelievler, Soğanlı mahallesi, Çavuşpaşa caddesi üzerinde yürürken gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin hamile olduğu belirtildi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILARHırsızlık Büro Amirliğine getirilerek Şeyma U.(18), Ebru U.(20) ve Ayşe Ç.(22) sorgulandı. Şeyma U.'nun 22 kez evden hırsızlık 6 kez mala zarar vermek olmak üzere toplam 28 kez gözaltına alındığı tespit edildi. Diğer şüphelilerden Ebru U.'nun 31 kez, Ayşe Ç.'nin ise 17 kez polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye gönderilen şüphelilerden Şeyma U. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA