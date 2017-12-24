2 ev hanımı, çocukluk hayalini KOSGEB desteğiyle gerçekleşti



ELAZIĞ - Elazığ'da yaşayan iki ev hanımı, çocukluklarında hayalini kurdukları ev yemekleri yapıp satan işletmeye KOSGEB'den aldıkları destekle kavuştu.

Elazığ'da yaşayan çocukluk arkadaşı 3 çocuk annesi 40 yaşındaki Müzeyyen Yıldız ve 2 çocuk annesi 36 yaşındaki Ufuk Tunç küçükken ev yemekleri yapan bir iş yeri açmanın hayalini kurdu. Çocukluk arkadaşları evlendikten sonra da dostluklarını sürdürdü ve çalışan komşularına evde yemek yapıp satarak ilk işlerine başladı . Evde yaptıkları yemekler beğenilince iki kadın çocukluk hayallerini gerçekleştirmek için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığına başvurdu. KOSGEB'den destek alan kadınlar hayalini kurdukları iş yerini açtı. Belirli bir müşteri potansiyeli de yakalayan kadınlar içli köfte, mantı ve Harput köftenin de yer aldığı birçok yemeği yaparak para kazanıyor.

Ufuk Tunç'la çocukluk arkadaşı olduklarını belirten Müzeyyen Yıldız, "Daha önce kendi yaşadığımız sitelerde çalışan ailelere yemek yapıyorduk. Çocukluktan beri Ufuk'la kendi iş yerimizi açma hayalimiz vardı. Devletimizin de verdiği destekten yararlanarak kendi iş yerimizi açma kararını aldık. İşyerimizi açtık. İçli köfte, Harput köfte, su böreği, gömme, mantı olmak üzere birçok yemek çeşidini yapıyoruz. Ayrıca sabahları kahvaltı veriyoruz ve butik pastacılık yapıyoruz. Çevremizden destek alıyoruz ve lezzetlerimiz beğeniliyor" dedi.

Kendi iş yerlerinin olmasının hayalini kurduklarını dile getiren Ufuk Tunç "Müzeyyen'le beraber kendi iş yerimizi açmak istiyorduk. Daha önce evde yemek yapıyorduk ve satıyorduk. Daha sonra KOSGEB'den destek aldık. Arkadaşımla beraber kendi iş yerimizi kurduk. Yeni olmamıza rağmen işlerimiz çok iyi. Şuanda aile ekonomimize destekte bulunuyoruz. İlk hedefimize ulaştık ve inşallah ileride daha iyi oluruz" ifadelerini kullandı.