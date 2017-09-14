2. Etap Osb'de Alt Yapı Çalışmaları
Manisa'nın tarıma dayalı önemli organize sanayi bölgelerinden biri olan Salihli Organize Sanayi Bölgesi'nde, 2. etap alt yapı inşaatı için ihaleyi kazanan firmayla sözleşme imzalandı.
Manisa'nın tarıma dayalı önemli organize sanayi bölgelerinden biri olan Salihli Organize Sanayi Bölgesi'nde, 2. etap alt yapı inşaatı için ihaleyi kazanan firmayla sözleşme imzalandı.
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 1. Etap Organize Sanayi Bölgesi'nin tamamen dolduğunu, 2. Etap Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili kamulaştırma işlemlerinin tamamlandığını söyledi.
1 milyon 420 bin metrekare alandan oluşan 2. Etap Organize Sanayi Bölgesi'nde toplam 98 adet sanayi parseli olduğunu belirten Kayda şunları söyledi:
"İhalesi yapılan iş kapsamında Organize Sanayi Bölgesi 2. Etabının alt yapısı yapılarak yatırıma hazır hale gelecek. Dolayısı ile yatırımcılarımız alt yapısı tamamlanan hazır arsaya fabrikasını kurarak üretime başlayacak. Salihli Organize Sanayi Bölgesi, tarıma dayalı üretimi ile Ege Bölgesi'nde önemli bir konuma sahip.
2 etap Organize Sanayi Bölgesinde atık su arıtma tesisi, içme suyu tesisi, drenaj, yağmur suyu hattı, Telekom alt yapı hattı gibi alt yapı hizmetlerinin yapım işini kazanan firma ile sözleşme imzalıyoruz. Alt yapı çalışmalarının toplam maliyeti ise 22 milyon 963 bin lira olacak."