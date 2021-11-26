2. ETAP GES FAALİYETTE

KIRŞEHİR (Habermetre) - BAŞKANIMIZ EKİCİOĞLU: TESİSLERİMİZİN ENERJİSİNİ KENDİMİZ ÜRETİYORUZ! BELEDİYE BAŞKANIMIZ SELAHATTİN EKİCİOĞLU'NDAN İKİNCİ GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ MÜJDESİÇUKURÇAYIR MAHALLESİ'NDEKİ SCADA BİNASI ÜSTÜNDE YAPMIŞ OLDUĞUMUZ GÜNEŞ ENERJİ SANTRALMİZ HİZMET VERMEYE BAŞLADIBelediye Başkanınız Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü arkasında yaklaşık 20. 000 m2 alana kurulan Güneş Enerji Santrali projemizin kurulu gücünün 1 megawatt olduğunu ve çevreye duyarlı Güneş Enerjisi Santralimizin faaliyete geçmesi ile birlikte yıllık ortalama 1. 379. 438 kilowatt/saat enerji üretildiğini dile getirdi. Başkanımız Ekicioğlu İtfaiye Müdürlüğü arkasındaki Güneş Enerjisi Santralimizin faaliyete geçmesinin ardındanMEDAŞ Şebekesi üzerinden hizmete dahil edilerek Asfalt Plenti ile Scada binamızın enerji ihtiyacını karşılayacak olan santralimizin enerji kapasitesinin yıllık ortalama 49. 900 klowat/saat olduğunu söyledi. Başkanımız Ekicioğlu, "Santralimiz aynı zamanda yılda ortalama 29. 335 kg Karbon salınımını önleyecek olup Çevre Dostu bir proje olmuştur. Bu sayede yaklaşık 2686 adet ağaç kurtarılmış olacaktır. Kırşehir halkına hayırlı olsun. " diyerek Güneş Enerji Santrallerinin faydasına ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı. "Amacımız bu potansiyeli artırarak Belediyemizin enerji ihtiyacını tamamı ile karşılamaktır. Güneş Enerji Santrallerimize ilavelerle devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz günden beri daha önce verdiğimiz sözlerin yerine getirilmesi noktasında tüm Belediye ekimizle birlikte aralıksız bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Güneş Enerji Santralleri de hem Belediyemiz hem de ilimiz için örnek projelerden biri olmaya aday. Dünya, fosil yakıtların yanmasıyla ortaya çıkan ve giderek artan karbon emisyonu problemlerinin farkına vardığı için yenilenebilir enerji kaynakları (bunların içinde güneş enerjisi önde olacak şekilde) giderek daha fazla önem arz etmektedir. Son yıllarda Güneş Enerjisi konusunda tüm dünyada önemli gelişmeler yaşandı. Bunlardan en önemlisi, çeşitli seviyelerde devreye alınan finansal ve mevzuatsal devlet desteğinin yanı sıra son dönemde artan talebin ve bu talebi karşılamak için yapılan yeni üretim kapasitelerinin sayesinde güneş panellerinin ilimiz için de çok önemli bir faktör olduğunun bilincindeyiz. Belediyemiz için Güneş Enerjisi'nin ilk ve en önemli avantajı bir defaya mahsus olmak üzere panel üretimi sırasında çıkan emisyonun ötesinde herhangi ilave bir sera gazını süreç içerisinde atmosfere yaymamasıdır. Bu Belediyemiz ve ilimiz açısında çok önemli bir kazanım olacaktır. Bu çerçevede, Güneş Enerjisi, herhangi bir duman, gaz veya diğer kimyasal yan ürünlerden uzak bir süreç ile doğrudan güneş ışınımını elektrik enerjisine çevirerek üretiliyor. Biz de Kırşehir Belediyesi olarak tüm Yeşil Enerji Teknolojilerinin arkasındaki ana itici güç olan bu çalışmayla bir örnek da sergilemek istiyoruz. İlk kurulum ve bakım maliyetlerinin ötesinde herhangi bir maliyet ortaya çıkarmadan güneş enerjisini ücretsiz bir şekilde kullanarak bedava elektrik üretme noktasında çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam edecek. Bu projeyle kendi enerjimiz kendimiz üreterek yıllık 1. 500. 000 (1 Buçuk Milyon) TL tasarruf elde edeceğiz. "

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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